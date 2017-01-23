Тренер Кличко – о поединке с Джошуа: "Один из этих ребят точно будет нокаутирован"
Джеймс Али Башир считает, что бой не будет длинным, зато он точно будет взрывным
Тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал в интервью, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа точно не будет легкой прогулки в бою с украинским ветераном.
- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа – большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!
- У кого быстрее руки?
- Думаю, все-таки у Владимира.
- У кого лучше джеб?
- У Владимира!
- У кого лучше работа ног?
- У Владимира!
- У кого выше боксерский IQ?
- Думаю, у Владимира.
- У кого лучше подбородок?
- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер – это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.
Ваш месседж тем, кто не верит во Владимира?
- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.
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