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Тренер Кличко – о поединке с Джошуа: "Один из этих ребят точно будет нокаутирован" http://www.segodnya.ua/img/article/7907/23_main.1485156290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/23_tn.1485156290.jpg Бокс Джеймс Али Башир считает, что бой не будет длинным, зато он точно будет взрывным

Тренер Кличко – о поединке с Джошуа: "Один из этих ребят точно будет нокаутирован"

Сегодня, 12:19

Джеймс Али Башир считает, что бой не будет длинным, зато он точно будет взрывным

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал в интервью, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа точно не будет легкой прогулки в бою с украинским ветераном.

- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа – большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!

- У кого быстрее руки?

- Думаю, все-таки у Владимира.

- У кого лучше джеб?

- У Владимира!

- У кого лучше работа ног?

- У Владимира!

- У кого выше боксерский IQ?

- Думаю, у Владимира.

- У кого лучше подбородок?

- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер – это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.

Ваш месседж тем, кто не верит во Владимира?

- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.
Владимир Кличко, Джеймс Али Башир, Энтони Джошуа

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Источник:

boxingnews.com.ua

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