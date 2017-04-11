Тайсон Фьюри: "Жду досрочной победы Кличко"
Британский боксер дал прогноз на чемпионский бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox дал свой прогноз на бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа.
"Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа, как боксер", – сказал Тайсон Фьюри.
Напомним, что чемпионский бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Вы сейчас просматриваете новость "Тайсон Фьюри: "Жду досрочной победы Кличко"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии