Тайсон Фьюри: "Жду досрочной победы Кличко"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox дал свой прогноз на бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа.

"Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа, как боксер", – сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что чемпионский бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".