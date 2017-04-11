Тайсон Фьюри: "Жду досрочной победы Кличко"

Вчера, 11:46

Британский боксер дал прогноз на чемпионский бой

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox дал свой прогноз на бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа.

"Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа, как боксер", – сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что чемпионский бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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Источник:

boxingnews.com.ua

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