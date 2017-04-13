Тайсон Фьюри: "Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать меня"

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Тайсон Фьюри рассказал, что его позабавило то, как Владимир Кличко пытался копировать его манеру поведения на пресс-конференции перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

На пресс-конференции в преддверии боя с Джошуа, прошедшей в среду, Кличко сравнил себя с горой Эверест.

Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать мой стиль на его бой с Джошуа. Как говорится, если ты не можешь их победить – присоединись к ним", – написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы WBA, IBF и IBO, пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.