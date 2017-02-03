Сын легендарного Кости Цзю одержал первую победу нокаутом

Сын легендарного боксера Кости Цзю пошел по стопам отца – стал профессиональным боксером. Тим Цзю, которому в конце прошлого года исполнилось 22 года, провел свой второй поединок на профи-ринге и одержал вторую победу.

В этот раз в Аделаиде (Австралия) средневес Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Марком Дэлби, для которого это поражение стало девятым подряд.

Тим Цзю дебютировал в профи 17 декабря 2016 года, когда также в родной для себя Австралии победил по очкам Зоррана Кесседи.

В рейтинге действующих боксеров среднего веса Тим Цзю занимает пока скромное 55-е место.