Сын легендарного Кости Цзю одержал первую победу нокаутом

Сегодня, 18:04

Тим Цзю в Австралии нокаутировал в третьем раунде Марка Дэлби

Тим Цзю. Фото boxing-mma.com
Тим Цзю. Фото boxing-mma.com

Сын легендарного боксера Кости Цзю пошел по стопам отца – стал профессиональным боксером. Тим Цзю, которому в конце прошлого года исполнилось 22 года, провел свой второй поединок на профи-ринге и одержал вторую победу.

В этот раз в Аделаиде (Австралия) средневес Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Марком Дэлби, для которого это поражение стало девятым подряд.

Тим Цзю дебютировал в профи 17 декабря 2016 года, когда также в родной для себя Австралии победил по очкам Зоррана Кесседи.

В рейтинге действующих боксеров среднего веса Тим Цзю занимает пока скромное 55-е место.
боксер, Костя Цзю, Тим Цзю

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Источник:

boxing-mma.com

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