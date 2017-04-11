Супертяжеловесы Фьюри и Чарр устроили потасовку на выставке в Германии

Боксеры Тайсон Фьюри и Мануэль Чарр едва не подрались на выставке в Кельне

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри и немец Мануэль Чарр едва не устроили драку на спортивной выставке в Кельне.

Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего Фьюри до завершения допингового расследования. В марте британец объявил, что вернется на ринг 13 мая. На выставке в Кельне Чарр подошел к Фьюри со своей командой и предложил британцу провести с ним бой.

Я хочу драться с тобой, бриллиантовый мальчик, когда ты захочешь, но ты слишком мал для меня. Когда я вернусь, я буду драться с тобой в первую очередь, 100%" – цитирует Фьюри The Sun.

Затем Фьюри толкнул Чарра, но команды боксеров не дали вспыхнуть потасовке.

Чарр в настоящее время занимает шестое место в рейтинге WBA.