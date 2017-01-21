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Стал известен следующий потенциальный соперник Владимира Кличко http://www.segodnya.ua/img/article/7904/22_main.1484983565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/22_tn.1484983565.jpg Бокс Если украинец победит Энтони Джошуа, то встретится с Луисом Остином

Стал известен следующий потенциальный соперник Владимира Кличко

Сегодня, 09:22

Если украинец победит Энтони Джошуа, то встретится с Луисом Остином

Бой Кличко - Джошуа будет в апреле. Фото AFP
Бой Кличко - Джошуа будет в апреле. Фото AFP

Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса прояснил схему организации ближайших титульных боев в супертяжелом весе.

"Мы создали турнир, который не удалось завершить в прошлом году из-за различных проблем. Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона WBA, Фрес Окендо и Шеннон Бриггс — будут оспаривать титул регулярного чемпиона WBA. Победитель первого боя должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель второго — с Александром Устиновым", – цитирует Мендосу boxing-mma.com.

Напомним, что бой Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Время и место проведения поединка Окендо и Бриггса пока не определено.
бокс, wba, Владимир Кличко, Шеннон Бриггс, Энтони Джошуа, Фрес Окендо

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Источник:

boxing-mma.com

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