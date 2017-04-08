Соперник Василия Ломаченко не вложился в весовую категорию

Если Соса не сгонит вес, то не сможет претендовать на чемпионский пояс

В Мэриленде в MGM Harborside Hotel прошла церемония взвешивания главных бойцов вечера бокса на HBO: украинцев Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика.

Чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе Василий Ломаченко (7-1-0) на весах показал – 58,7 кг , его соперник американец Джейсон Соса (20-1-4) завесил 59,05 кг, тем самым не вложившись в весовую категорию. Если он не сгонит вес, то не сможет претендовать на чемпионский пояс. Бой тогда будет рейтинговым, сообщает boxing-mma.com.

Вес чемпиона WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика (11-0-0) – 90,4 кг , вес его соперника американца Майкла Хантера (12-0-0) – 89,8 кг.

Вес украинского полутяжа Александра Гвоздика (12-0-0) – 79,0 кг, его оппонент кубинец Юниэски Гонсалес на весах показал (18-2-0) – 79.3 кг.