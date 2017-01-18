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ФОТОФАКТ. Соперник Кличко помолился в мечети http://www.segodnya.ua/img/article/7894/73_main.1484748381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/73_tn.1484748381.jpg Бокс Энтони Джошуа считает молитву фундаментом всего

ФОТОФАКТ. Соперник Кличко помолился в мечети

Сегодня, 16:06

Энтони Джошуа считает молитву фундаментом всего

Энтони Джошуа в мечети. Фото Twitter
Энтони Джошуа в мечети. Фото Twitter

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) посетил мечеть и выложил в соцсети фотографию своей молитвы.

"Кроме удачи, трудолюбия и таланта… Молитва является фундаментом, прочной основой. Было очень приятно присоединиться к моему брату, который вел дневную молитву", – подписал Энтони Джошуа свой пост.

Ранее Джошуа не рассказывал какой он веры.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа проведет чемпионский поединок против украинца Владимира Кличко (64-4-0). На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF и IBO.
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Источник:

boxing-mma.com

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