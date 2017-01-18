ФОТОФАКТ. Соперник Кличко помолился в мечети

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) посетил мечеть и выложил в соцсети фотографию своей молитвы.

"Кроме удачи, трудолюбия и таланта… Молитва является фундаментом, прочной основой. Было очень приятно присоединиться к моему брату, который вел дневную молитву", – подписал Энтони Джошуа свой пост.

Ранее Джошуа не рассказывал какой он веры.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа проведет чемпионский поединок против украинца Владимира Кличко (64-4-0). На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF и IBO.