Сексуальная модель готовится к дебюту в тайском боксе

28-летняя девушка увлеклась единоборствами во время отпуска

Обворожительная модель Sports Illustrated Мия Канг подтвердила свою дебют в тайском боксе.

В данный момент 28-летняя девушка вместе с другими спортсменами находится в Таиланде на тренировочном сборе. Модель увлеклась этим видом спорта во время отпуска.

Мие придется хорошенько подготовится, чтобы ее красивое личико не испортили другие бойцы.