Сексуальная модель готовится к дебюту в тайском боксе
28-летняя девушка увлеклась единоборствами во время отпуска
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Обворожительная модель Sports Illustrated Мия Канг подтвердила свою дебют в тайском боксе.
В данный момент 28-летняя девушка вместе с другими спортсменами находится в Таиланде на тренировочном сборе. Модель увлеклась этим видом спорта во время отпуска.
Мие придется хорошенько подготовится, чтобы ее красивое личико не испортили другие бойцы.
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