Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC
Экс-чемпион мира дважды провалил допинг-тест
Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета, заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
В начале февраля допинг-проба Б также дала положительный результат.
"Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет", – сказал Сулейман.
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