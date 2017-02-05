Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета, заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.



В начале февраля допинг-проба Б также дала положительный результат.

"Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет", – сказал Сулейман.