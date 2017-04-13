Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что даже пьяным победит Андре Уорда
Бой-реванш Ковалев – Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе
Боксер Сергей Ковалев прокомментировал слова тренера Андре Уорда Вирджила Хантера, ранее заявившего, что россиянин быстро выдохся в первом поединке из-за пристрастия к спиртным напиткам.
Я даже пьяным могу победить Уорда. Даже если я пил до последнего поединка, я мог выиграть, но быть ограбленным судьями. И я победил его. Но это все очень смешно. Я забочусь о своем здоровье и не бываю в нетрезвом виде", – приводит BoxingScene слова Ковалева
Бой-реванш Ковалев – Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.
В первом поединке Андре Уорд нанес Сергею Ковалеву первое поражение на профи-ринге, победив его по очкам. Букмекеры считают шансы боксеров в бое-реванше равными.
Вы сейчас просматриваете новость "Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что даже пьяным победит Андре Уорда". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии