Появилось видео, как Василий Ломаченко избивал Сосу

Вчера, 09:04

Украинец победил американского боксера техническим нокаутом

Уверенная победа Ломаченко. Фото AFP
Уверенная победа Ломаченко. Фото AFP

Украинский боксер второго полулегкого веса Василий Ломаченко еще раз продемонстрировал, что не зря его считают одним из лучших боксеров современности.

Ломаченко уверенно защитил свой чемпионский пояс WBO в поединке против американца Джейсона Сосы. Весь бой прошел под диктовку нашего чемпиона и после девятого раунда угол американца выбросил белое полотенце.
бокс, Василий Ломаченко, WBO, чемпионский пояс, Джейсон Соса

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Источники:

НОК Украины, Facebook

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