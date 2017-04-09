Появилось видео, как Василий Ломаченко избивал Сосу
Украинец победил американского боксера техническим нокаутом
Украинский боксер второго полулегкого веса Василий Ломаченко еще раз продемонстрировал, что не зря его считают одним из лучших боксеров современности.
Ломаченко уверенно защитил свой чемпионский пояс WBO в поединке против американца Джейсона Сосы. Весь бой прошел под диктовку нашего чемпиона и после девятого раунда угол американца выбросил белое полотенце.
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