Потрясающий нокаут от Александра Гвоздика

Непобежденный украинский полутяж Александр Гвоздик (13-0-0) отстоял свой чемпионский пояс NABF в поединке против кубинца Юниески Гонсалеса (18-3-0).

Все решилось в третьем раунде. Сначала Гвоздик послал соперника в нокдаун, а когда Гонсалес рискнул продолжить поединок – украинец послал его в глубокий нокаут.