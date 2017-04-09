Потрясающий нокаут от Александра Гвоздика

Вчера, 09:16

Украинский боксер досрочно победил кубинца Гонсалес

Уверенная победа Гвоздика. Фото AFP
Уверенная победа Гвоздика. Фото AFP

Непобежденный украинский полутяж Александр Гвоздик (13-0-0) отстоял свой чемпионский пояс NABF в поединке против кубинца Юниески Гонсалеса (18-3-0).

Все решилось в третьем раунде. Сначала Гвоздик послал соперника в нокдаун, а когда Гонсалес рискнул продолжить поединок – украинец послал его в глубокий нокаут.
бокс, боксер, Александр Гвоздик

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Источники:

НОК Украины, Facebook

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