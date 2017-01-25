Польский боксер Вавжик попался на допинге и лишился права на чемпионский бой

Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC американского боксера Деонтея Уайлдера против Анджея Вавжика не состоится из-за положительной допинг-пробы поляка, сообщает ESPN.

Бой Уайлдера и Вавжика должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США, Алабама). Сообщается, что в пробе мочи польского боксера, взятой 15 и 16 января, были обнаружены следы метаболитов станозолола. При этом промоутер Уайлдера сообщил, что американец получит нового соперника, а бой в любом случае состоится 25 февраля.

В мае 2016 года за несколько дней до боя с Уайлдером у россияннина Александра Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен.

На счету 31-летнего Уайлдера 37 побед (36 – нокаутом) в 37 боях. 29-летний Вавжик одержал 33 победы (19 – нокаутом) при одном поражении (от Поветкина в России в мае 2013 года).