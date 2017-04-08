Сексуальной Перл Гонсалес грудь едва не помешала дебютировать в UFC

8 Апреля 2017, 12:56

Девушка-боец отстояла свое право носить импланты

Перл Гонсалес. Фото Instagram
Перл Гонсалес. Фото Instagram

Здорово подогрела интерес к бойцовскому шоу UFC 210 Атлетическая комиссия Нью-Йорка. Чиновники запретили выступать в турнире американке Перл Гонсалес из-за ее силиконовых имплантов в груди, сообщает boxing-mma.com.

Гонсалес не стала соглашаться с такой дискриминацией и подала протест. После детального медицинского осмотра, врачи не нашли причин запретить Перл драться. В итоге комиссии пришлось пересмотреть свое решение и дать добро на бой.

Президент UFC Дэна Уайт уже подтвердил, что Гонсалес остается в числе участников UFC 210.

8 апреля Перл в своем дебютном поединке в UFC встретится с Синтией Калвильо.
UFC, смешанные единоборства

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Источник:

boxing-mma.com

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