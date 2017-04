Онлайн боя Ломаченко– Соса 8 апреля Вчера, 06:44 Просмотров: ...

Текстовая трансляция боя с фото и комментариями

Ломаченко и Соса перед боем. Фото Facebook

В ночь с субботы на воскресенье Штатах пройдет большой боксерский вечер, когда одновременно на ринг выйдут три украинских бойца – Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик. Главным событием вечера станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1-0) с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4). Букмекеры на сомневаются в успехе украинского боксера. Котировки на победу Ломаченко – 1,07, на Сосу – 7,5. Бой начнется уже воскресным утром по Киеву, ориентировочно в 7:00. Мы проведем текстовую трансляцию поединка с фото и видеоматериалами с места событий. Следите за нашей трансляцией и оставляйте свои прогнозы и комментарии в модуле онлайна "Накопилось? Говори!".

ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО

Украина

90 81 ДЖЕЙСОН СОСА

США

Оксон-Хилл, США счет по версии segodnya.ua 08.04.2017 | Пояс WBO

На церемонии взвешивания Василий Ломаченко (7-1-0) на весах показал – 58,7 кг , а Джейсон Соса (20-1-4) завесил 59,05 кг, тем самым не вложившись в весовую категорию. Если он не сгонит вес, то не сможет претендовать на чемпионский пояс. Бой тогда будет рейтинговым. ДЖЕЙСОН СОСАСША, 29 летРейтинг WBO: 2Дебют в профи: 2009Побед/боев: 20/25 (15 КО)Рост: 165 смРазмах рук: 170 см, левшаИюнь 2016 г. — февраль 2017 г. — чемпион WBA. На счету — 4 ничьих и одно поражение. В 2015-м ничьей закончился его бой с предыдущим противником Ломаченко - Уолтерсом. Пуэрториканец по национальности: на ОИ-2016 болел за теннисистку Монику Пуиг, в итоге ставшую чемпионкой. Человек религиозный: по воскресеньям захаживает в церковь. До 20 лет зарабатывал приготовлением пиццы. Кстати, накануне боксерского вечера вышел документальный фильм о Василие Ломаченко и Александре Усике "LOMUS. История одного рекорда". Смотреть фильм "Васе Ломаченко вообще не о чем переживать: он на голову выше своего соперника в плане техники, тактики и таланта. Но бокс есть бокс, и тут все равно нужно выходить не с шапкозакидательским настроением. А собранным, четким", – поделился с нами мнением о предстоящих поединках глава Лиги профи-бокса Михаил Завьялов. "Три наших бойца в одной программе, на канале HBO – очень круто, все этого ждут. В последнее время в Америке заявляют о себе все больше украинских боксеров, – сказал нам Виктор Постол. – Ломаченко однозначно выиграет: Соса недостаточно высокого уровня для Василия. Не будет такого захватывающего боя, когда силы 50/50, и переживаешь, кто же победит. Вот Кличко-Джошуа будет интересный бой, вот там 50/50. Тут выиграет Ломаченко и, мне кажется, закончит бой после 6-го раунда нокаутом." "Из того, что я видел, Соса довольно грязный боец. Он идет вперед головой, когда попадает в клинчи, и это может стать проблемой для меня. Я должен быть осторожным", - сказал перед боем Ломаченко. Накануне поединка президент WBO Франсиско Варкарсел презентовал Василию Ломаченко шикарный перстень с бриллиантами, на котором красуется надпись "чемпион". Сексуальные девушки, которые будут выносить таблички на боях Ломаченко, Усика и Гвоздика Капы Ломаченко, Усика и Гвоздика Ломаченко - Соса: когда бой и где смотреть Джейсон Соса крепкий орешек, но Ломаченко выше классом, поэтому, думаю, что победа Ломаченко решением. #бокс #LomachenkoSosa — Григорий Стангрит (@GPStangrit) 8 апреля 2017 г. Watch @VasylLomachenko and @JasonSosa4 weigh-in ahead of tonight’s #LomachenkoSosa triple-header live on HBO beginning at 10pm ET/PT. pic.twitter.com/LeXmti3cA9 — HBOboxing (@HBOboxing) 8 апреля 2017 г. .@VasylLomachenko shows off the skills that make a lot of guys take a pass rather than face him. #LomachenkoSosa pic.twitter.com/BfhF2hVqqZ — Top Rank Boxing (@trboxing) 28 марта 2017 г. Василий Ломаченко 8 апреля выступит в эксклюзивных перчатках, вот они: #boxingmmalomachenko pic.twitter.com/qYWOYxQsmx — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 8 апреля 2017 г. Vasyl Lomachenko vs Jason Sosa boxing statistics.Check them out here https://t.co/evglg8wafV#boxstat #boxingheads #LomachenkoSosa pic.twitter.com/n9RAAgJjjX — BoxStat (@box_stat) 8 апреля 2017 г. .@VasylLomachenko vs. @JasonSosa4 starts now on @HBO World Championship Boxing. #LomachenkoSosa pic.twitter.com/GXO55AFWh6 — HBOboxing (@HBOboxing) 9 апреля 2017 г. Выходит в ринг Джейсон Соса Выходит в ринг Василий Ломаченко Василий Ломаченко выходит на ринг в Оксон-Хилл под скандирование зрителей "Вася! Вася" #boxingmmalomachenko #LomachenkoSosa — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. БОЙ НАЧАЛСЯ! 1 раунд Больше присматривались друг к другу боксеры, в конце раунда Ломаченко стал немного активничать, пробил по корпусу в защиту, но ничего опасного 2 раунд Полностью доминирует в ринге Василий. Он здорово гоняет Сосу по рингу и раз за разом попадает в голову сопернику 3 раунд Все на что пока способен Соса, это делать захват руки чемпиону, чтобы сбить темп боя. Ломаченко уверенно боксирует первым номером, не давая сопернику шансов даже на контратаку В концовке 2 раунда Ломаченко провел серию ударов. Раунд за украинским чемпионом #boxingmmalomachenko #LomachenkoSosa pic.twitter.com/SM0eQpiwXw — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. Watch: @VasylLomachenko lands swift combos on @JasonSosa4 round 2. #LomachenkoSosa pic.twitter.com/cvjILW1f8c — HBOboxing (@HBOboxing) 9 апреля 2017 г. 4 раунд Избиение продолжается, Ломаченко уверенно чередует удары по корпусу и в голову, уходит, разворачивает, бьет. Пока Соса не особо понимает, как что ему делать и как спасаться 5 раунд Ничего существенного не меняется в ринге. Мощнейший левой пропускает Соса и после гонга пытается, что-то объяснить Васе .@KiddarCapital #LomachenkoSosa is trending in the U.S. pic.twitter.com/xHj9y8qDCv — Top Rank Boxing (@trboxing) 9 апреля 2017 г. 6 раунд Не дает передышки сопернику Ломаченко. Град ударов летит в сторону Сосы, часть тот обивает, часть пропускает, но ни чем не отвечает 7 раунд Бой больше похож на мастер-класс от Ломаченко, все что хочет делает в ринге украинец. А лицо Сосы уже потихоньку начинает заплывать Концовка 6 раунда Ломаченко - Соса #boxingmmalomachenko #LomachenkoSosa pic.twitter.com/dz0CevC7A5 — Boxing MMA (@BoxingMMAlive) 9 апреля 2017 г. 8 раунд Соса уже бьется с опущенной головой, принимая все удары. Никаких шансов пока нет у американца, чтобы выровнять ход поединка And they say Ukrainian's are only masters at chess #LomachenkoSosa #boxing #chess "@VasylLomachenko is putting on a show...CompuBox gives him credit for landing 42 punches in the 5th round" - Jim Lampley #LomachenkoSosa pic.twitter.com/DzkDqu4Lgn — HBOboxing (@HBOboxing) 9 апреля 2017 г. 9 раунд Соса не дерется, а лишь пытается уходить от ударов. Бой уже похож на тренировку для Ломаченко ВСЕ! СОСА ОТКАЗАЛСЯ ВЫХОДИТЬ НА 10 РАУНД ПОБЕДА ТЕХНИЧЕСКИМ НОКАУТОМ ВАСИЛИЯ ЛОМАЧЕНКО Big #'s @RBRBoxing @VasylLomachenko @JasonSosa4 #LomachenkoSosa #boxing @HBOboxing pic.twitter.com/823SMmYWlw — Breezy (@BklynBreeze) 9 апреля 2017 г.