Официально: Василий Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA

Сегодня, 10:16

8 апреля украинец встретится с Джейсоном Сосой

Джейсон Соса. Фото Instagram
Джейсон Соса. Фото Instagram

Стал известен следующий соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО). Им будет чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Поединок состоится 8 апреля в городе Оксон Хилл на новой арене MGM National Harbor, сообщает boxing-mma.com.

Забавно, что Соса свел четыре своих поединка вничью, что большая редкость для профессионального бокса.

Свой чемпионский пояс Джейсон завоевал в июне прошлого года, победив техническим нокаутом Хавьера Фортуну. А потом защитил титул в поединке против Стивена Смита.

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Источник:

boxing-mma.com

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