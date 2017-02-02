Официально: Василий Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA

Стал известен следующий соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО). Им будет чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Поединок состоится 8 апреля в городе Оксон Хилл на новой арене MGM National Harbor, сообщает boxing-mma.com.

Забавно, что Соса свел четыре своих поединка вничью, что большая редкость для профессионального бокса.

Свой чемпионский пояс Джейсон завоевал в июне прошлого года, победив техническим нокаутом Хавьера Фортуну. А потом защитил титул в поединке против Стивена Смита.