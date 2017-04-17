Очаровательной Перл Гонсалес драться в UFC мешает грудь

Сегодня, 11:26

Спортсменку хотели не допустить к турниру из-за силиконовой груди

В апреле боец смешанного вида единоборств американка Перл Гонсалес дебютировала в UFC. Уступила Синтии Калвильо. Однако результат боя отошел на второй план. Ведь темой номер один стала грудь Перл.

Оказалось, что девушка увеличила свои формы, а драться с имплантами в Нью-Йорке запрещено.

Гонсалес не допускали к поединку. И лишь после того, как девушка подала протест и ее тщательно осмотрела медицинская комиссия, Перл дали добро выйти в октагон с силиконовой грудью.

"Я не искала такой популярности и не хочу, чтобы люди сплетничали про то, что я прибегала к помощи хирургов. Я очень много работала, чтобы показать насколько талантлива. Мне бы хотелось, чтобы меня судили исключительно по спортивным достижениям", – сказала Гонсалес.
грудь, UFC, смешанные единоборства, американка

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Источник:

boxing-mma.com

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