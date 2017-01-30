Новым соперником Деонтея Уайлдера стал Джеральд Вашингтон

Сегодня, 21:31

Бой за чемпионский пояс WBC состоится 25 февраля

Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) узнал имя своего соперника на бой 25 февраля. Им стал Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО).

Напомним, что изначально Уайлдер должен был встретиться с Анджеем Вавжиком, но тот провалил допинг-тест.

Что касается Вашингтона, то он должен был выйти в ринг в рамках этого же шоу против экс-чемпиона мира в полутяжелом весе 48-летнего Антонио Тарвера.
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