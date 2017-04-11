На турнире ММА девушка-боец шокировала соперницу своим поведением

Вчера, 13:58

Катлер повернулась спиной к оппонентке и опустила руки


На турнире по ММА, состоявшемся в  США, произошел курьезный случай, когда женщина-боец Кали Катлер после пропущенного удара от соперницы Алексы Коннерс подумала, что услышала гонг, оповещающий об окончании раунда. Катлер повернулась спиной к своей оппонентке и опустила руки, чем повергла ее в некоторое замешательство. Однако несколько секунд спустя Коннерс возобновила атаки, удивив оппонентку.
MMA, смешанные единоборства

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Championat.ru

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