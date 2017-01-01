На титул Усика нашелся новый претендент
Следующий поединок украинского боксера запланирован на 18 марта в Нью-Йорке
Американский боксер первого тяжелого веса Майкл Хантер-младший может стать следующим соперником чемпиона WBO украинца Александра Усика.
О возможности такого боя сообщил американский журналист Митчелл Абрамсон.
Хантер-младший провел 12 поединков в профи и все выиграл (8 – нокаутом).
Напомним, что следующий бой Александра Усика запланирован на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадий Головкин – Дэниэл Джейкобс.
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