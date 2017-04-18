Менеджер: "Кличко не рассматривает бой с Джошуа, как последний в карьере"

Последние пять-шесть лет Владимир вообще не обсуждал, как долго он будет продолжать драться

Предстоящий поединок против Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) не рассматривается Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) как завершающая глава славной карьеры – во всяком случае, на сегодняшний день. Об этом в интервью Sky Sports поведал менеджер украинского экс-чемпиона мира Бернд Бенте.

"Если тебе уже 41 год, не стоит надеяться, что ты задержишься в боксе еще лет на 10. В то же время, Владимир всегда говорил, что одним из его кумиров является Бернард Хопкинс, а вы знаете, как долго выступал Бернард, – цитирует Бенте Sky Sports. – Я не знаю, будет ли Владимир продолжать выступления до 50 лет, но одно знаю наверняка – он не рассматривает предстоящий бой, как финальную главу карьеры".

"Последние пять-шесть лет Владимир вообще не обсуждал, как долго он будет продолжать драться. Он идет от боя к бою, после чего принимает решение. На данный момент я могу сказать вам, что он пребывает в фантастической форме, находится в идеальных физических и психологических кондициях. Он ждет не дождется этого поединка".

Бой Джошуа-Кличко за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF/IBO в супертяжелом весе должен состояться 29 апреля в Лондоне (Англия).