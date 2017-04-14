Менеджер американского боксера Андре Уорда бросил вызов Путину

Менеджер непобежденного американского боксера, чемпиона в полутяжелом весе Андре Уорда Джеймс Принс уверен в том, что его подопечный одержит победу над россиянином Сергеем Ковалевым в бое-реванше. Поединок Уорд – Ковалев за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO пройдет 17 июля в Лас-Вегасе.

Джеймс Принс готов заключить пари с российским президентом Владимиром Путиным на исход боя:

Мы бы поприветствовали приезд Путина, если бы он захотел вживую увидеть этот бой. Но не нужно удивляться, если Ковалев отправится в нокаут. Путин, позвони нам. Пари на 500 тысяч долларов? Мы можем пойти выше и дальше. Они могут смеяться сколько хотят, а мы можем поднять ставки до потолка".

В первом поединке боксеров, который прошел в прошлом году, Ковалев потерпел первое поражение на профи-ринге, уступив Уорду по очкам.

33-летний Андре Уорд провел в профи 31 бой и во всех победил, 15 раз – нокаутом. 34-летний Сергей Ковалев провел также 31 бой, одержал 30 побед и один раз проиграл Уорду. В активе россиянина 26 побед нокаутом.