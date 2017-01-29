Майки Гарсия брутально нокаутировал Златичанина (фото,видео)
Американский боксер стал чемпионом мира по версии WBC
В американском Лас-Вегасе прошел вечер бокса в рамках которого состоялся чемпионский боя в легком весе.
Американец Майки Гарсия (36-0-0, 30 КО) нокаутировал чемпиона мира WBC черногорца Деяна Златичанина (22-1-0, 15 КО) и отобрал у него титул. Это была первая защита Деяном пояса, который завоевал звание чемпиона летом прошлого года.
Бой был завершен в третьем раунде. Сначала Гарсия достал соперника апперкотом, а последующий удар справа отправил Златичанина в тяжелый нокаут.
Майки Гарсия вернулся на ринг летом 2016 года после двухлетнего перерыва в карьере, победил Элио Рохаса и получил право сразиться за чемпионский титул.
Майки Гарсия отправил Деяна Златичанина в тяжелый нокаут pic.twitter.com/jJDI98YB13— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 29 января 2017 г.
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