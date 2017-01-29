Майки Гарсия брутально нокаутировал Златичанина (фото,видео)

Сегодня, 09:04

Американский боксер стал чемпионом мира по версии WBC

В американском Лас-Вегасе прошел вечер бокса в рамках которого состоялся чемпионский боя в легком весе.

Американец Майки Гарсия (36-0-0, 30 КО) нокаутировал чемпиона мира WBC черногорца Деяна Златичанина (22-1-0, 15 КО) и отобрал у него титул. Это была первая защита Деяном пояса, который завоевал звание чемпиона летом прошлого года.

Бой был завершен в третьем раунде. Сначала Гарсия достал соперника апперкотом, а последующий удар справа отправил Златичанина в тяжелый нокаут.

Майки Гарсия вернулся на ринг летом 2016 года после двухлетнего перерыва в карьере, победил Элио Рохаса и получил право сразиться за чемпионский титул.
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Источник:

boxing-mma.com

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