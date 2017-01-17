Марко Хук проведет бой за титул "временного" чемпиона WBC

Боксер из Германии Марко Хук и Майрис Бриедис из Латвии сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBC в весе до 90,7 кг 1 апреля в немецком Дортмунде. Поединок примет арена Westfalenhalle, на боксерских поединках вмещающая 12 тысяч зрителей.

Поединок за этот пояс стал возможен после того, как обладатель регулярного титула британец Тони Белью принял решение провести бой в супертяжелом весе против соотечественника Дэвида Хэя, ранее владевшего чемпионскими званиями в двух весовых категориях. Это противостояние намечено на 4 мая в Лондоне.

Белью будет обязан свой следующий бой провести против победителя противостояния Хук — Бриедис, и если не сделает этого или останется в супертяжелом весе, немец или латыш станут обладателями полновесного чемпионского звания.