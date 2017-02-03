Льюис: "Уснет ли Кличко как в последнем бою или попытается вернуть титул?"

Сегодня, 10:59

Энтони – отличный молодой боец, и сейчас наступает его время, но кто победит в бою с Кличко, сказать сложно

Леннокс Льюис. Фото AFP
Леннокс Льюис. Фото AFP

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис считает, что поражение от экс-чемпиона по трем версиям британца Тайсона Фьюри не является поводом для украинца Владимира Кличко завершать карьеру.

"После поражения от Хасима Рахмана в 2001 году, когда я проиграл всего во второй раз в профессиональной карьере, все говорили, что для меня все кончено", – приводит слова Льюиса Evening Standard. – "Но все оказалось совсем не так. Это придало мне мотивации. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал его в четвертом раунде нашего второго боя. Все, чего я хотел, доказать критикам, что они не правы. Кличко заснул в последнем бою. Уснет ли он во встрече с Джошуа или попытается вернуть титул? Энтони – отличный молодой боец, и сейчас наступает его время, но кто победит, сказать сложно".

Напомним, что Джошуа и Кличко выйдут на ринг 29 апреля в Лондоне.
бокс, Владимир Кличко, Леннокс Льюис, Энтони Джошуа

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Sportbox

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