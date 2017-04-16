Льюис, Холифилд и Уайлдер станут экспертами на время боя Кличко – Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) согласился быть экспертом на телеканале Sky Sports на поединке украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) и чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), который состоится 29-го апреля в Лондоне.

"Я дам знать им обоим, что нахожусь здесь, и буду смотреть, с кем захочу встретиться в будущем в ринге. Если я смогу поднять в ринг после их боя, сделаю это с удовольствием. Но я буду вести себя уважительно. Ведь я – уважаемый чемпион. Мне не нужно отчаянно прыгать в ринг и громко кричать о себе. Мое имя говорит само за себя, мой титул говорит сам за себя, а бокс говорит за меня. Я знаю, что бой состоится. Кто бы ни победил, эти парни серьезно относятся ко мне. Они приглашают меня, как джентльмена, и я буду вести себя соответствующе".

В то же время два легендарных экс-чемпиона мира в супертяжелом весе – Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд – приглашены в роли экспертов немецким телеканалом RTL.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.