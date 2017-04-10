Ломаченко заявил, что не будет бить "старого" Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг) украинец Василий Ломаченко рассказал, что не станет выходить на ринг с известным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.

Пакьяо на данный момент выступает в полусредней весовой категории (до 66,678 кг), т.е. он почти на семь килограммов тяжелее Ломаченко.

"Что касается боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению своей карьеры. Через 2-3 года он ее завершит. И я не собираюсь ввязываться в это и избивать старого парня. Для меня это полная чепуха. У него своя карьера, у меня – своя", – сказал Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира в двух категориях и готов перейти в легкий вес, чтобы завоевать третий титул. Мэнни Пакьяо – единственный боец, который выигрывал чемпионские титулы в восьми дивизионах.

В субботу, 8 апреля, Василий Ломаченко в США техническим нокаутом победил Джейсона Сосу.