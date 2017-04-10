Ломаченко заявил, что не будет бить "старого" Мэнни Пакьяо
Украинский боксер исключил возможность боя с Пакьяо в весовой категории филиппинца
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг) украинец Василий Ломаченко рассказал, что не станет выходить на ринг с известным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.
Пакьяо на данный момент выступает в полусредней весовой категории (до 66,678 кг), т.е. он почти на семь килограммов тяжелее Ломаченко.
"Что касается боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению своей карьеры. Через 2-3 года он ее завершит. И я не собираюсь ввязываться в это и избивать старого парня. Для меня это полная чепуха. У него своя карьера, у меня – своя", – сказал Ломаченко.
Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира в двух категориях и готов перейти в легкий вес, чтобы завоевать третий титул. Мэнни Пакьяо – единственный боец, который выигрывал чемпионские титулы в восьми дивизионах.
В субботу, 8 апреля, Василий Ломаченко в США техническим нокаутом победил Джейсона Сосу.
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