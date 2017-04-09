Ломаченко – Соса: когда бой и где смотреть

Вчера, 06:22

Поединок начнется ориентировочно в 7:00 утра в воскресенье

Ломаченко и Соса. Фото Facebook
Ломаченко и Соса. Фото Facebook

В ночь с субботы на воскресенье в американском Оксон-Хилле (штате Мэриленд) пройдет большой боксерский вечер, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1-0) с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4).

Букмекеры считают украинского чемпиона фаворитом поединка. Котировки на победу Ломаченко – 1,07, на успех Сосы – 7,5.

Наш сайт проведет он онлайн боя Ломаченко – Соса.

Ломаченко – Соса: когда бой

Бой будет завершать боксерский вечер и начнется ориентировочно в 07:00 по киевскому времени.

Ломаченко – Соса: трансляции

Поединок в Украине покажет канал "Интер". В США трансляцию вечера бокса проведет канал Box Nation. В Польше бой покажет Polsat Sport. В Боснии, Сербии и Хорватии – Arena Sport, в Израиле – Sport 1 Israel, в Казахстане – "Хабар ТВ".

Ломаченко – Соса: в интернете

онлайн-трансляция боя Ломаченко – Соса

twitter-трансляция боя Ломаченко – Соса (видео)

трансляция на сайте Интера
бокс, Василий Ломаченко, WBO, Джейсон Соса

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Сегодня|Спорт

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