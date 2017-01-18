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Ломаченко сфотографировался с осужденным чемпионом мира (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/1_main.1484729443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/1_tn.1484729443.jpg Бокс Американский боксер назвал украинца "своим парнем"

Ломаченко сфотографировался с осужденным чемпионом мира (фото)

Сегодня, 10:50

Американский боксер назвал украинца "своим парнем"

Василий Ломаченко. Фото Instagram
Василий Ломаченко. Фото Instagram

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) сфотографировался с обладателем поясов WBO и WBC в 1-й полусредней весовой категории американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 KO).

Последний, напомним, он отобрал у еще одного украинца Виктора Постола (28-1, 12 КО).

"Я и мой парень", – подписал фото Кроуфорд с украинцем.

Ранее Кроуфорд был приговорен к 50 дням тюремного заключения за хулиганство и порчу чужого имущества.

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бокс, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд

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Источник:

Сегодня|Спорт

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