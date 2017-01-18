Ломаченко сфотографировался с осужденным чемпионом мира (фото)

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) сфотографировался с обладателем поясов WBO и WBC в 1-й полусредней весовой категории американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 KO).

Последний, напомним, он отобрал у еще одного украинца Виктора Постола (28-1, 12 КО).

"Я и мой парень", – подписал фото Кроуфорд с украинцем.

Ранее Кроуфорд был приговорен к 50 дням тюремного заключения за хулиганство и порчу чужого имущества.