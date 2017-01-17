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Ломаченко на юбилей Усика подарил боксеру ружье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/44_main.1484671221.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/44_tn.1484671221.jpg Бокс Чемпион WBO во втором полулегком весе поздравил чемпиона WBО в первом тяжелом весе с 30-летием

Ломаченко на юбилей Усика подарил боксеру ружье (фото)

Сегодня, 18:39

Чемпион WBO во втором полулегком весе поздравил чемпиона WBО в первом тяжелом весе с 30-летием

Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото Instagram
Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото Instagram

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко поздравил своего кума Александра Усика, чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBО, с 30-летием.

"С юбилеем Кум", – подписал Ломаченко фотографию в социальной сети Instagram, на которой боксеры позируют с ружьем. Видимо, это был подарок от Ломаченко на День Рождения Усика.

Напомним, что Усик свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке, его соперник пока неизвестен. Ломаченко пока не подписывал контракт на бой в 2017 году.

Оба боксера считаются лидерами своих весовых категорий.

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День рождения, Василий Ломаченко, Александр Усик

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Источник:

boxing-mma.com

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