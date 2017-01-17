Ломаченко на юбилей Усика подарил боксеру ружье (фото)

Чемпион WBO во втором полулегком весе поздравил чемпиона WBО в первом тяжелом весе с 30-летием

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко поздравил своего кума Александра Усика, чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBО, с 30-летием.

"С юбилеем Кум", – подписал Ломаченко фотографию в социальной сети Instagram, на которой боксеры позируют с ружьем. Видимо, это был подарок от Ломаченко на День Рождения Усика.

Напомним, что Усик свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке, его соперник пока неизвестен. Ломаченко пока не подписывал контракт на бой в 2017 году.

Оба боксера считаются лидерами своих весовых категорий.