Ломаченко к концу года планирует снова сменить весовую категорию

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко до конца этого года сменит свою весовую категорию. Об этом в интервью Ring TV сообщил промоутер украинца Боб Арум.

"Ломаченко, возможно, к концу этого года перейдет в 135 фунтов (легкий вес – прим), где все намного конкурентнее. Там у него появятся колоссальные возможности, так как, посмотрев, с кем он будет драться, вы скажете: "У соперника Ломаченко очень хорошие шансы". Я так думаю. Но мы посмотрим", – сказал Боб Арум.