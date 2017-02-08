Ломаченко к концу года планирует снова сменить весовую категорию

Сегодня, 16:48

Промоутер украинца считает, что тогда у него появятся колоссальные возможности

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко до конца этого года сменит свою весовую категорию. Об этом в интервью Ring TV сообщил промоутер украинца Боб Арум.

"Ломаченко, возможно, к концу этого года перейдет в 135 фунтов (легкий вес – прим), где все намного конкурентнее. Там у него появятся колоссальные возможности, так как, посмотрев, с кем он будет драться, вы скажете: "У соперника Ломаченко очень хорошие шансы". Я так думаю. Но мы посмотрим", – сказал Боб Арум.
бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум

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Источник:

boxingnews.com.ua

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