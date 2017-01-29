Лео Санта Крус по очкам победил Карла Фрэмптона (фото,видео)

Сегодня, 09:24

Мексиканец завоевал чемпионский пояс по версии WBA

 


В Лас-Вегасе завершился вечер бокса в главном бою которого чемпион мира по версии WBA (Super) в полулегком весе 29-летний Карл Фрэмптон (23-1, 14 КО) защищал свой титул в поединке против 28-летнего мексиканца Лео Санта Круса (33-1-1, 18 КО).

Поединок выдался довольно зрелищным. Боксеры попеременно владели инициативой, шли в размены. Много раундов были абсолютно равными, поэтому все решили судейские записки.

По окончании 12 раундов двое судей отдали победу Санта Крусу со счетом – 115-113 дважды, а один рефери решил, что была ничья – 114-114.

Надо сказать, что это был второй бой Санта Круса и Фрэмптона. Летом 2016 года Фрэмптон победил мексиканца решением большинства судей.
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Источник:

boxing-mma.com

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