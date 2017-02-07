Легендарный боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь наркоторговцам

Сенатор Филиппин включился в борьбу с незаконной торговлей наркотиками в стране

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо, занимающий пост сенатора на Филиппинах, высказался за жесткие меры в борьбе с незаконной торговлей наркотиками в своей стране.

"Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию по отношению к торговцам наркотиками. На личном уровне я могу простить. Однако гнусное преступление – незаконный оборот наркотиков – направлено не против конкретного человека, а против народа. Торговцы наркотиками заслуживают сметной казни", – заявил Пакьяо.

Напомним, что на Филиппинах объявлена настоящая война наркоторговцам.