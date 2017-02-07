Легендарный боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь наркоторговцам

Сегодня, 12:52

Сенатор Филиппин включился в борьбу с незаконной торговлей наркотиками в стране

Пакьяо ведет активную деятельность в политике. Фото AFP
Пакьяо ведет активную деятельность в политике. Фото AFP

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо, занимающий пост сенатора на Филиппинах, высказался за жесткие меры в борьбе с незаконной торговлей наркотиками в своей стране.

"Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию по отношению к торговцам наркотиками. На личном уровне я могу простить. Однако гнусное преступление – незаконный оборот наркотиков – направлено не против конкретного человека, а против народа. Торговцы наркотиками заслуживают сметной казни", – заявил Пакьяо.

Напомним, что на Филиппинах объявлена настоящая война наркоторговцам.
наркоторговцы, боксер, WBO, Мэнни Пакьяо

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Источник:

Championat.ru

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