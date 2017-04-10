Кроуфорд: "Ломаченко? Я не получу признания за победу над ним"

Вчера, 17:29

Американец уважает украинца, но считает, что он слишком маленький для него

Теренс Кроуфорд. Фото AFP
Теренс Кроуфорд. Фото AFP

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд отреагировал на заявление чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко о желании провести бой с ним.

"Этот парень слишком маленький, при всем к нему уважении. Я не получу признания за победу над ним. Он же не просто так выступает в 130 фунтах – этому есть причина. Если бы он был покрупнее, то выступал бы в 135-140 фунтах.

Ломаченко невероятно талантлив, но, опять-таки, он выступает в 130 фунтах, а я – в 140 и собираюсь переходить в 147. Так что я не думаю, что этот бой реалистичен.

Но я понимаю, почему людям интересен такой бой – они видят, насколько хорош и техничен Кроуфорд, насколько хорош и техничен Ломаченко, и ищут человека, который мог бы побить их или дал бы им хороший бой", – сказал Теренс Кроуфорд.
бокс, Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд

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Источник:

boxingnews.com.ua

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