Крис Юбенк стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии IBO (видео)
Рефери зафиксировав победу британца техническим нокаутом в десятом раунде
Британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1-0, 19 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе, победив австралийца Ренолда Куинлана (11-2-0, 7 КО).
Юбенк имел заметное преимущество по ходу всего поединка. В десятом раунде рефери остановил бой, зафиксировав победу британца техническим нокаутом.
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