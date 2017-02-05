Крис Юбенк стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии IBO (видео)

Сегодня, 09:23

Рефери зафиксировав победу британца техническим нокаутом в десятом раунде


Британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1-0, 19 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе, победив австралийца Ренолда Куинлана (11-2-0, 7 КО).

Юбенк имел заметное преимущество по ходу всего поединка. В десятом раунде рефери остановил бой, зафиксировав победу британца техническим нокаутом.
бокс, боксер, IBO

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Источник:

Championat.ru

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