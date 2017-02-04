Красотка из Болгарии похвасталась фотографией с Кличко

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко проводит время в Майами (США), где начал тренировочный процесс перед запланированным на 29 апреля поединком с британцем Энтони Джошуа.

Фотографию с Кличко в одной из социальных сетей показала блондинка из Болгарии Мария Димитрова, которая отдыхает в Майами. "Легенда", – подписала фото девушка.

Бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На поединок продано 90 тысяч билетов – это рекорд посещаемости боксерского боя в Англии.