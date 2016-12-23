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Команда Поветкина запросила проверку допинг-пробы "Б" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/11_main.1482501847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/11_tn.1482501847.jpg Бокс Промоутер Рябинский рассказал, что начал проверять команду на "детекторе лжи"

Команда Поветкина запросила проверку допинг-пробы "Б"

Вчера, 16:03

Промоутер Рябинский рассказал, что начал проверять команду на "детекторе лжи"

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Поветкин 17 декабря нокаутировал Дюапа, который вышел на бой неподготовленным

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что команда боксера Александра Поветкина отправила заявку на вскрытие допинг-пробы "Б".

"Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы "Б", – сказал Рябинский. – Да, начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то он будет проходить".

Поединок между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.

В итоге Поветкин нокаутировал француза Йоана Дюапа, который согласился выйти на "замену".

допинг, Поветкин, Александр Поветкин, промоутер, Андрей Рябинский

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Источники:

СЭ, ИТАР-ТАСС

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