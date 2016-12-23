Команда Поветкина запросила проверку допинг-пробы "Б"

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что команда боксера Александра Поветкина отправила заявку на вскрытие допинг-пробы "Б".

"Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы "Б", – сказал Рябинский. – Да, начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то он будет проходить".

Поединок между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.

В итоге Поветкин нокаутировал француза Йоана Дюапа, который согласился выйти на "замену".