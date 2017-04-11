Команда Ломаченко рассматривает двух кандидатов на роль следующего соперника

Вчера, 17:37

Украинец может провести реванш с Салидо или встретиться с Флэнегеном

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможных соперниках украинца

"Бой с Орландо Салидо будет привлекателен для зрителя. Он возможен. Также вероятен переход в 135 фунтов и бой против Терри Флэнэгана. Выберем какой-то из этих двух вариантов.

Место проведения будет зависеть от того, с кем Ломаченко будет драться. Если будет бой против Салидо, то, наверное, его местом проведения станет Лос-Анджелес.

Если будет встреча против Флэнэгана, то, вероятно, она состоится в Чикаго или где-то Англии", – сказал Боб Арум.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Ломаченко защитил свой титул в бою с Джейсоном Сосой.
бокс, Василий Ломаченко, Орландо Салидо, Боб Арум, Терри Флэнэган

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Источник:

boxingnews.com.ua

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