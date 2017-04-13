Кличко: "За свою карьеру еще не боксировал при 90 тысячах зрителей"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко не считает своим преимуществом тот факт, что Энтони Джошуа, против которого он выйдет на ринг в Лондоне, пребывал в тренировочном лагере украинца в 2014 году.

– Это преимущество для нас обоих, мы имели возможность спарринговать друг с другом. У меня было много спарринг-партнеров, большинство из них я не помню, но Джошуа мне запомнился.

Я с большим уважением отношусь к нему. Он реализовывает свой потенциал. У него только 18 боев, но он уже чемпион, и он будет драться на 90-тысячной арене. Даже я за свою карьеру еще не боксировал при 90 тысячах зрителей, – сказал Владимир Кличко. – Я целый год думал о том, чтобы провести реванш против Фьюри, но потом все начало рушиться.

Я проиграл ему, но не чувствовал себя побитым. Просто сделал недостаточно для победы. Я не сломан – реванша не будет, но я смотрю вперед.

Поединок между Кличко и Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне.