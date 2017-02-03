Кличко взял гантели и начал подготовку к самому ожидаемому бою года (видео)

Владимир Кличко начал тренировки за три месяца до боя с Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко начал подготовку к поединку против британского чемпиона IBF Энтони Джошуа. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", куда продано уже 90 тысяч билетов – это будет рекорд посещаемости боксерского поединка в Англии.

В социальных сетях появилось видео, на котором Владимир разминается в зале. Взяв в руки небольшие гантели, украинский боксер провел энергичный "бой с тенью".

До боя Кличко – Джошуа, на кону которого будут стоять пояса IBF, IBO и WBA, осталось чуть меньше трех месяцев. Фаворит боя – британский боксер. Коэффициент на победу Джошуа 1.53, на победу Кличко – 2.65, на ничью – 26.0.