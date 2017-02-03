Кличко взял гантели и начал подготовку к самому ожидаемому бою года (видео)

Сегодня, 23:48

Владимир Кличко начал тренировки за три месяца до боя с Энтони Джошуа

Владимир Кличко начал тренировки. Фото Instagram
Владимир Кличко начал тренировки. Фото Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко начал подготовку к поединку против британского чемпиона IBF Энтони Джошуа. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", куда продано уже 90 тысяч билетов – это будет рекорд посещаемости боксерского поединка в Англии.

В социальных сетях появилось видео, на котором Владимир разминается в зале. Взяв в руки небольшие гантели, украинский боксер провел энергичный "бой с тенью".

До боя Кличко – Джошуа, на кону которого будут стоять пояса IBF, IBO и WBA, осталось чуть меньше трех месяцев. Фаворит боя – британский боксер. Коэффициент на победу Джошуа 1.53, на победу Кличко – 2.65, на ничью – 26.0.
Владимир Кличко, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "Кличко взял гантели и начал подготовку к самому ожидаемому бою года (видео)". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Владимир Кличко и его тренер Джонатон Бэнкс. Фото AFP

Кличко не собирается менять команду перед поединком с Джошуа

Сегодня, 11:37

Украинский боксер уверен в каждом, кто входит в его команду

Бокс

Леннокс Льюис. Фото AFP

Льюис: "Уснет ли Кличко, как в последнем бою, или попытается вернуть титул?"

Сегодня, 10:59

Энтони - отличный молодой боец, и сейчас наступает его время, но кто победит в бою с Кличко, сказать сложно

Бокс

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке

1 Февраля, 15:31

Боксеры посетили США в рамках раскрутки предстоящего поединка в Лондоне

Бокс

Кличко и Джошуа в Нью-Йорке. Фото AFP

Владимир Кличко: "У меня есть только один выстрел и он должен быть точным"

1 Февраля, 12:23

Экс-чемпион мира - о бое с Джошуа, мотивации и наслаждении перерывом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования