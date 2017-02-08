Кличко рассказал о долге перед умершим тренером Эммануэлем Стюардом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко заявил, что бой с чемпионом IBF Энтони Джошуа – его долг перед умершим тренером Эмануэлем Стюардом.

"Я хочу сделать это для себя, но также и для других. Например, для Эмануэля Стюарда. Я его самый большой поклонник. Он сформировал меня как бойца и человека. Я должен ему этот бой. Он всегда говорил, что придет время моего определяющего боя. И вот он, определяющий бой. Я ждал его, почти требовал – не только участвовать в нем, но и победить", – цитирует Кличко Boxing Scene.

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".