Кличко рассказал о долге перед умершим тренером Эммануэлем Стюардом

Сегодня, 23:17

Американец сформировал украинца как бойца и человека

Владимир Кличко и Эмануэль Стюард. Фото Facebook
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард. Фото Facebook

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко заявил, что бой с чемпионом IBF Энтони Джошуа – его долг перед умершим тренером Эмануэлем Стюардом.

"Я хочу сделать это для себя, но также и для других. Например, для Эмануэля Стюарда. Я его самый большой поклонник. Он сформировал меня как бойца и человека. Я должен ему этот бой. Он всегда говорил, что придет время моего определяющего боя. И вот он, определяющий бой. Я ждал его, почти требовал – не только участвовать в нем, но и победить", – цитирует Кличко Boxing Scene.

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
бокс, Владимир Кличко, Эмануэль Стюард

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Источник:

Championat.ru

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