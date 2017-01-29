Кличко рассказал о денежной мотивации и цели на предстоящий бой против Джошуа

Бывший чемпион мира супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился ожиданиями от предстоящего боя против британца Энтони Джошуа и своими планами на будущее.

"Я до сих пор чувствую, что нахожусь в отличной форме для решения поставленных задач. Джошуа в настоящее время является лучшим тяжеловесом в мире – молод, амбициозен, владеет титулом. Но я уверен, что смогу выиграть у него, даже боксируя в гостях.

Завершение карьеры? Я не знаю, когда остановлюсь. Это может произойти в любой момент, когда я почувствую, что мне не хватает мотивации.

Денежная мотивация? Если после 20 лет успешной профессиональной карьеры именно деньги я ставил на первое место, это точно было бы неправильно. Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю.

Я хочу в третий раз стать чемпионом мира и завоевать пояс. Если же говорить о более отдаленном будущем, то для меня важно вести здоровый образ жизни и, возможно, как бы это пафосно ни звучало, быть примером для подражания для других. Ну а если я смогу стать наставником для кого-то, каким был Эмануэль Стюард, это будет более чем достаточно. Все остальное – это просто, скажем так, "обновление", – сказал Кличко.

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля на стадионе "Уэмбли".