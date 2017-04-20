Кличко: "Поражение от Фьюри помяло мое эго. А спортсмены – ужасные эгоисты"

Сегодня, 14:48

Украинский боксер не ставит финансовый фактор боя с Джошуа во главу угла

Владимир Кличко после поражения Тайсону Фьюри. Фото AFP
Владимир Кличко после поражения Тайсону Фьюри. Фото AFP

Украинский тяжеловес Владимир Кличко рассказал о том, как на него повлияло поражение Тайсону Фьюри.

"Я – амбициозный парень. То поражение немного поцарапало, помяло мое эго. А спортсмены – ужасные эгоисты. В хорошем смысле этого слова. Все остальное – это позитивно-побочные явления, которые выражаются в интересе к бою. Который, в свою очередь, действительно может неплохо монетизироваться".

Также Кличко оценил прогноз немецких журналистов, которые считают, что за бой с Энтони Джошуа Кличко получит около 50 миллионов евро.

"Как соберем, так вместе сядем и посчитаем. Конечно, я профессионал, и выхожу в ринг не бесплатно. Не боксирую в баре после полуночи. Но финансовый фактор для меня никогда не ставился во главу угла", – сказал Кличко.

Напомним, в следующем поединке Кличко встретится с чемпионом мира Энтони Джошуа. Бой состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять пояса WBA Super, IBF и IBO.
Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа

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Новое время

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