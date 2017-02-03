Кличко не собирается менять команду перед поединком с Джошуа

Украинский боксер уверен в каждом, кто входит в его команду

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что не собирается вносить никаких изменений в свою команду перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

Напомним, после поражения Тайсону Фьюри многие утверждали, что украинец должен попрощаться с нынешним тренером Джонатоном Бэнксом и найти более именитого наставника.

"Я не буду менять свою команду. А если кто-то сомневается в качествах кого-то из членов моей команды, то я сокрушу эти сомнения. Я уверен в каждом, кто входит в мою команду", – сказал Владимир Кличко.

Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Специально для боя вместительность стадиона была увеличена до 90 тысяч мест.