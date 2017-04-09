Гвоздик: "Гонсалес – один из лучших бойцов, с которым мне приходилось драться"

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик прокомментировал свою победу техническим над кубинцем Юниески Гонсалесом.

"Гонслаес – один из лучших бойцов, с которым мне приходилось драться как в любителях, так и в профессионалах. Когда мне удалось его потрясти, я просто продолжал наносить удары, чтобы убрать его оттуда", – цитирует Гвоздика ESPN.