Гвоздик: "Гонсалес – один из лучших бойцов, с которым мне приходилось драться"

Вчера, 21:42

Украинец дважды отправлял соперника в нокдаун в третьем раунде

Александр Гвоздик победил Юниески Гонсалеса. Фото AFP
Александр Гвоздик победил Юниески Гонсалеса. Фото AFP

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик прокомментировал свою победу техническим над кубинцем Юниески Гонсалесом.

"Гонслаес – один из лучших бойцов, с которым мне приходилось драться как в любителях, так и в профессионалах. Когда мне удалось его потрясти, я просто продолжал наносить удары, чтобы убрать его оттуда", – цитирует Гвоздика ESPN.

Напомним, украинец дважды отправил соперника в нокдаун в третьем раунде, после чего команда кубинца остановила поединок.
бокс, Александр Гвоздик

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Источник:

boxingnews.com.ua

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