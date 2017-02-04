Глазков может вернуться на ринг в андеркарте реванша Ковалев – Уорд

Сегодня, 11:53

Украинец не выходил на ринг с января 2016 года, когда травмировал колено

Вячеслав Глазков. Фото AFP
Вячеслав Глазков. Фото AFP

Украинский боксер Вячеслав Глазков, который травмировал колено во время  боя за титул IBF в супертяжелом весе с американцем Чарльзом Мартином 16 января 2016 года, продолжает восстанавливаться после двух операций и тяжелой травмы.

"Выполняю упражнения, делаю пробежки – пока ровный бег, без ускорений", – признался Вячеслав. – "Когда почувствую уверенность в колене, буду давать ему более интенсивнее нагрузки. Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг? Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена! Если оно мне даст полноценно подготовиться, то, конечно, я буду готов!"

Напомним, после боя с Чарльзом Мартиным врачи диагностировали у украинца разрыв крестообразной связки коленного сустава.  7 марта известный в США хирург Урибе сделал Славе пластику крестообразной связки коленного сустава. Вячеслав полгода восстанавливался после травмы и во время пробежки снова порвал мениск. МРТ полной картины не давало, поэтому потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, Повторно Глазкова прооперировали 18 октября.
бокс, Вячеслав Глазков, Андре Уорд, Сергей Ковалев

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Источник:

sport.ua

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