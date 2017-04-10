Глава Лиги бокса: "Украинцы завоевали мир. А "дров" уже нет"

Вчера, 09:29

Михаил Завьялов прокомментировал победы Ломаченко, Усика и Гвоздика

Ломаченко уже завоевал Америку. Фото AFP
Ломаченко уже завоевал Америку. Фото AFP

В ночь с субботы на воскресенье в Штатах трио украинских боксеров – Ломаченко, Усик и Гвоздик – добыло уверенные победы.

"Я уже более полувека в боксе, но такого триумфа, такого единения зала, когда тысячи пели гимн Украины... Такое было сплочение, что у меня просто ком стоял в горле, – рассказал нам из США глава Лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов. – Наши ребята боксировали здорово, это был вечер триумфа для украинцев! Это было потрясающе – сидеть около ринга и смотреть, как тепло принимала Ломаченко, Усика и Гвоздика многотысячная толпа. А сколько там было наших! Приехали отовсюду: из разных уголков США, из Канады, из многих других стран. Была огромная делегация из Украины с большими сине-желтыми флагами. Это была колоссальная поддержка и единения нашего народа".

По словам Михаила Михайловича, украинцы впечатлили Штаты: "Я разговаривал со многими специалистами, и они говорят, мол, вау, это же показывали по телевидению HBO. Не каждый боксер, даже чемпион мира, имеет счастье быть показанным на всю Америку! Говорят, что были миллионные включения по всему миру, и они завоевали мир. Отмечают, что ребята у нас очень талантливые и предрекают им феерическое боксерское будущее. Не говоря уже о Васе Ломаченко, он – уникум, который рождается раз в 10 лет. И я рад, что он родился в Украине. Но это еще не все наши боксеры. Все считают, что украинская школа сегодня – одна из сильнейших в мире и по любителям, и по профессионалам".

Из украинского трио не закончил бой досрочно только Усик. Не посчитали ли за океаном, что у него слабый удар? "Может где-то и пошли такие разговоры, – ответил нам Завьялов. – Но Саша поменял тренера, и теперь у него, может быть, идет некоторая притирка с новым наставником. Конечно, мы тоже поволновались, потому что он всегда работал джебами, замечательно переигрывал соперника передней рукой. А в этом бою или тактика была такая, или он пробовал что-то новое, но немножко это был не Усик. Хотя, конечно, за счет последних раундов показал себя бойцом и вырвал победу. Еще бы ему несколько секунд в конце боя, и может быть, был бы нокаут. Саша остается большим талантом, он надолго в боксе, но нужно работать, в том числе над ошибками. Вася уже зарекомендовал себя в Америке как бесспорный талант. Никто не сомневается в его победе. Только думают, когда он закончит, когда ему надоест играть с соперником и он поставит точку. Он настолько превосходит всех своих соперников, что люди просто хотят посмотреть на красоту его бокса. А Усик еще должен открывать себя Америке, ведь в США это только его второй бой. И плохих соперников, как говорят "дров", на таком уровне нет. С каждым боем оппоненты будут все лучше, а если Саша перейдет в супертяжи – там вообще целая плеяда. Поэтому ему нужно много работать и не останавливаться. И еще не ловить звездочку".

С тех пор, как я организовал профибокс в Украине, прошло 25 лет. Это капля. Но у нас уже 10 чемпионов мира. Наша нация – нация боксеров, всю жизнь Украина давала на-гора, как шахтеры, чемпионов. Надеюсь, так будет и дальше".
бокс, боксер, Василий Ломаченко, WBO, Александр Усик, Александр Гвоздик

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Автор:

Павлова Елена

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