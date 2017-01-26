Фьюри – Уайлдеру: "Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале"

Британец готов вернуться на ринг через пять недель ради поединка с чемпионом мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о своей готовности выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, уже 25 февраля.

"Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале. Мне хватит 5 недель, чтобы подготовиться к такому мешку как ты, сынок", – написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

"И, кстати, перестань драться с консервными банками. Ты же чемпион WBC! Побей каких-то нормальных бойцов, а не мешков", – добавил чуть позже Тайсон Фьюри.