Фьюри показал, на что потратил призовые за бой против Кличко (фото)
Британский боксер "живет словно в мечте и тратит все свои деньги"
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри показал, на что он потратил часть денег, заработанных им за бой со знаменитым украинцем Владимиром Кличко.
Тайсон выставил на своей странице в twitter фото своих автомобилей, написав, что живет словно в мечте и тратит все свои деньги.
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