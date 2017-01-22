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Фьюри показал, на что потратил призовые за бой против Кличко (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/70_main.1485117440.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/70_tn.1485117440.jpg Бокс Британский боксер "живет словно в мечте и тратит все свои деньги"

Фьюри показал, на что потратил призовые за бой против Кличко (фото)

Сегодня, 22:37

Британский боксер "живет словно в мечте и тратит все свои деньги"

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри показал, на что он потратил часть денег, заработанных им за бой со знаменитым украинцем Владимиром Кличко.

Тайсон выставил на своей странице в twitter фото своих автомобилей, написав, что живет словно в мечте и тратит все свои деньги.

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бокс, Тайсон Фьюри

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Источник:

boxingnews.com.ua

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