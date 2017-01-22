Фьюри показал, на что потратил призовые за бой против Кличко (фото)

Британский боксер "живет словно в мечте и тратит все свои деньги"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри показал, на что он потратил часть денег, заработанных им за бой со знаменитым украинцем Владимиром Кличко.

Тайсон выставил на своей странице в twitter фото своих автомобилей, написав, что живет словно в мечте и тратит все свои деньги.